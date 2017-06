In heel Zeeland sprake van een tropische nacht

Strand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

In Westdorpe bleef de temperatuur steken op 20,5 graden, zegt MeteoConsult. Normaal gesproken koelt het daar wat sterker af. In Vlissingen bleef het 21,6 graden.

Hittegolf voor Vlissingen?

Vandaag wordt het opnieuw warm, al verloopt de dag heel anders dan gisteren. De wind komt eerst uit het zuiden, later draait die naar het zuidwesten. Daardoor komt er koelere lucht de provincie in. Door die verandering ontstaan er in de loop van de middag of het begin van de avond ook buien en mogelijk onweer.

Als de temperatuur in Vlissingen vandaag boven de 30 graden uitkomt, is ook daar sprake van een hittegolf. De kans dat dat gebeurt is volgens MeteoConsult klein. Het ligt eraan hoe laat de wind draait. Mocht dat pas heel laat gebeuren, wordt het misschien toch nog een tropische dag.

