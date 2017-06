KNKV maakt indelingen veldkorfbal bekend

Het KNKV heeft de nieuwe indelingen bekendgemaakt in het veldkorfbal. De competitie begint op zaterdag 2 september. TOP uit Arnemuiden, dat degradeerde uit de Ereklasse, is ingedeeld in de Hoofdklasse B. Wat opvalt in de nieuwe indeling is dat ONDO, Tjoba en Fortis niet in dezelfde klasse zijn ingedeeld.

Hoofdklasse B ploeg plaats DeetosSnel Dordrecht DOS Westbroek Oranje Wit Dordrecht OVVO/De Kroon Maarssen Rohda Amsterdam Sporting Delta Dordrecht TOP Arnemuiden Tweemaal Zes Maartensdijk Overgangsklasse B ploeg plaats Fiks Oegstgeest KVS/Maritiem Den Haag Nieuwerkerk Nieuwerkerk aan de IJssel SKF Veenendaal Sporting Trigon Leiden Swift Middelburg Unitas/Perspectief Harderwijk Valto De Lier 1e klasse E ploeg plaats Futura Den Haag IJsselvogels Moordrecht ONDO 's-Gravenzande ONDO Middelburg Roda Westzaan Tjoba 's-Heer Hendrikskinderen Twist Vlaardingen Vitesse Barendrecht 1e klasse F ploeg plaats Achilles Den Haag Albatros Zwijndrecht Excelsior Delft Fortis Oost-Souburg Kinderdijk Alblasserdam Merwede Sliedrecht Rust Roest Eindhoven RWA Portugaal 2e klasse G ploeg plaats Atlas Ritthem DES Delft KOAG Krimpen aan den IJssel Korbatjo Oud-Beijerland KVK Kapelle KZ Danaiden Leiden Maassluis Maassluis Weidevogels Bleiswijk 2e klasse H ploeg plaats DSO Klundert DVS'69 Hendrik-Ido-Ambacht Erasmus Rotterdam GKV Den Haag ODO Maasland Seolto Vlissingen Tilburg Tilburg WION Rotterdam 3e klasse K ploeg plaats Blauw Wit Kloetinge Good Luck Middelharnis Luctor Terneuzen Scheldevogels Bergen op Zoom Stormvogels Westkapelle TOGO Goes VIOS Willemstad Zaamslag Zaamslag 4e klasse G ploeg plaats Focus Etten-Leur OJC'98 Tilburg Olympia Spijkenisse Oranje Zwart/De Hoekse Mijnsheerenland 't Capproen Hellevoetsluis Volharding/Emergo Yerseke Voltreffers Oosterhout ZKV Zuidland