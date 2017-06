Het voormalige politiebureau in Kapelle bracht 100.000 euro op (foto: Rijksvastgoedbedrijf )

Voor het voormalige bureau in Tholen was meer interesse dan voor het bureau in Kapelle. Het Thoolse bureau bracht 285.000 euro op en die in Kapelle 100.000 euro.

De politie heeft vanaf nu vijf dagen de tijd om al dan niet akkoord te gaan met de geboden bedragen.