Afbreekbaar patatbakje

Het leek een geweldig idee. Een patatbakje dat je op het strand kunt laten slingeren en als het in de zee komt dan vergaat het gewoon. Het 'strandbakje' zoals de Zierikzeese Eric Odinot het noemt werd niet wat hij ervan had gehoopt. Hij begon zijn project in 2008. "Het moest een bakje worden dat zou verteren in koud water. Op die manier zou je de plastic soep in de zee kunnen terugdringen."

Hoewel de provincie er zelfs subsidie voor vrijmaakte kreeg Odinot het project niet van de grond. Het was simpelweg te duur om te produceren. "Dat had wel gekund maar er werd dan gesproken over het produceren in enorme hoeveelheden. Jammer want de natuur rekent niet in euro's maar in energie!"

Toch heeft Eric zijn startup-idee niet in de prullenbak gegooid. "Als er iemand is die zegt, hier zie ik wat in, dan spuit ik weer omhoog!"

Kleinschalig autobedrijf

Lekker sleutelen aan auto's dat is wat Pieter van Wendel de Joode samen met zijn broer Marius graag doet. Al jaren waren ze werkzaam als automonteur bij een garage totdat ze het idee kregen om zelf een startup te beginnen.

Ze startten hun eigen kleinschalige autobedrijfje in augustus 2014. Nu bijna drie jaar later zijn ze zo gegroeid dat het bedrijfje in Kapelle te klein is geworden. Daarom verhuizen ze volgend jaar naar een gloednieuw pand in Goes.

Een vakman is nog geen ondernemer

Een goed idee of goed vakmanschap maakt nog geen goed ondernemer. Je moet nadenken over hoe je omgaat met de markt, je klanten, hoe duur maak je het product maar ook hoe ga je om met het betalen van belastingen. Al die aspecten maken onderdeel uit van ondernemen, maar zijn nog vaak onderbelicht bij starters, waardoor ze vaak vastlopen.

Van elke tien startups zijn er vaak na twee jaar nog vijf over en na drie jaar nog twee of drie" zegt Alex de Fouw. Hij is directeur bedrijven van de Rabobank. Hieronder geeft hij starters enkele tips.