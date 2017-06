Vlissinger aangehouden voor drugsbezit en witwassen

In de woning vond de politie een aanzienlijk geldbedrag en meer dan de toegestane hoeveelheid cocaïne en hasj. (foto: Omroep Zeeland)

Witwaspraktijken

Vanwege het hoge geldbedrag, vermoedt de politie dat er sprake is van witwassen. "Er wordt onderzoek gedaan of het in beslag genomen geld door misdrijf is verkregen", aldus de rechercheur die het onderzoek leidt. "Als dat zo is, volgt er een ontnemingsonderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de dader dat geld kwijtraakt." Omdat het onderzoek nog in volle gang is, doet de politie geen uitspraken over de exacte hoeveelheden.