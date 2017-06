A58 afgesloten na ongeluk

Het ongeval gebeurde rond 14.40 uur. De weg werd daarna ruim twee uur afgesloten voor hulpverlening en politieonderzoek. "Het ziet ernaar uit dat de bestuurder de macht over het stuur is verloren en daarna tegen de vangrail is gereden", aldus politiewoordvoerder Alwin Don. "Vooral de passagier lijkt ernstig gewond." De traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen, de twee gewonden zijn vervolgens per ambulance naar een ziekenhuis in Brabant gebracht.

Reparatie vangrail

Het ongeval gebeurde direct na het viaduct bij Rilland, precies tussen de afrit en de oprit in. Het verkeer werd via de af- en oprit omgeleid en de politie raadde het verkeer aan een andere route te kiezen. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog steeds een file van 17 kilometer. De vangrail raakte bij het ongeval beschadigd en wordt later vanavond gerepareerd.

Meer vertragingen

Ook op de N57 vanaf Goes richting Schouwen-Duiveland ging het verkeer eind van de middag traag. Bij Katseveer was een ongeluk gebeurd.