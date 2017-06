A58 richting Bergen op Zoom afgesloten

Door een eenzijdig ongeval is de A58 bij Rilland richting Bergen op Zoom afgesloten. Twee inzittenden - de bestuurder en een passagier - zijn gewond geraakt, de traumahelikopter is aanwezig. Volgens de ANWB leidt het ongeval tot meer dan een uur vertraging. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit bij Rilland.

A58 richting Bergen op Zoom afgesloten (foto: Stian Frankemölle op Twitter) Op een foto op Twitter is te zien dat de weg is afgesloten voor hulpverlening en politieonderzoek. De politie hoort getuigen en verricht sporenonderzoek.