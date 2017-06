Jongeren bereidden overval voor, ze hadden al een neppistool gekocht

Gelukkig is dit voorkomen, omdat we het wapen tijdig in beslag konden nemen." Hoofdagent Pieter-Jan Kruithof

De zes Zierikzeese jongeren zijn allemaal 15 jaar oud en werden in eerste instantie aangehouden voor vernielingen aan een basisschool aan de Grachtenweg in Zierikzee. Maar gaandeweg het onderzoek kwamen steeds meer zaken aan het licht.

De jongeren werden aangehouden in mei en juni. De politie houdt hen inmiddels ook verantwoordelijk voor de vernieling van fietsen, die ze van de brug in de gracht gooiden. Ze zouden ook hebben ingebroken in een ruilwinkel aan de Calandweg en ook in de voedselbank van Zierikzee.

Overval

Enkelen van de jongeren waren ook een overval aan het voorbereiden op een tankstation. "Ze hadden al een neppistool gekocht", zegt hoofdagent Pieter-Jan Kruithof. "Gelukkig is dit voorkomen, omdat we het wapen tijdig in beslag konden nemen. We kwamen achter deze informatie tijdens het onderzoek naar de vernielingen van de ruiten."

Wapen wordt herladen (foto: Rechtenvrije afbeelding)

De eerste jongen is aangehouden op 29 mei en de laatste op 8 juni. Vijf jongeren zijn na hun aanhouding verhoord en mochten daarna weer het politiebureau verlaten. Eén verdachte heeft meerdere dagen vastgezeten en is na de voorgeleiding bij de Rechter-Commissaris onder schorsende voorwaarden in vrijheid gesteld.

Verdachten

Alle zes de jongens blijven verdachten. De recherche is nu bezig om alle resultaten van het onderzoek in een proces-verbaal te verwerken. Daarna beslist de Officier van justitie over de vervolging.