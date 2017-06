FC Twente verlengt contract zwaargeblesseerde De Jager

Ruben de Jager (foto: Orange Pictures)

Voorste kruisband

In april scheurde De Jager, die afgelopen seizoen uitkwam voor Jong FC Twente in de Tweede Divisie, zijn voorste kruisband af tijdens de training. Even daarvoor had de club al bekendgemaakt dat het contract van de aanvaller niet verlengd zou worden. FC Twente is daar nu op teruggekomen en geeft De Jager een nieuw contract voor één seizoen met een optie voor nog één seizoen.

Heel mooi gebaar

De Jager laat vanuit het ziekenhuis weten ontzettend blij te zijn met zijn nieuwe contract. "Jan van Halst (technisch en commercieel manager van de club, red) heeft gezegd dat Twente mij wil helpen. Ik vind dat een heel mooi gebaar", aldus De Jager. "Ik heb tegen hem gezegd dat ik tijdens mijn revalidatie ook iets voor de club wil terug doen. Door bijvoorbeeld te werken voor de marketingafdeling van de club."

Negen maanden

De verwachting is dat De Jager nog negen maanden uit de roulatie is.