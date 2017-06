Zeevonk, warme kassen en onweer, dit was de hittegolf in Zeeland

Warmste werkplekken

Het was warm deze week, maar als je al klaagde over de hitte in je auto en kantoor met airco dan moet je je eens verplaatsen in de - ongetwijfeld met zweet doordrenkte - schoenen van deze Zeeuwen. Hun werkplekken behoren waarschijnlijk tot de warmste van onze provincie.

Plaknachten

Afgelopen nacht was de warmste nacht van de week, overal in Zeeland daalde de temperatuur niet onder de twintig graden en daarmee was het de eerste officiële tropische nacht van het jaar. Daarom kwamen deze tips van Zeeuwen door Zeeuwen ongetwijfeld goed van pas:

De hitte zorgde vandaag op meerdere plekken voor problemen. Er waren wat kleine bermbranden, zoals in Zierikzee. En sommige bruggen zetten uit door de warmte. De stationsbrug in Middelburg kwam bijvoorbeeld door de hitte vast te zitten. De brandweer heeft de brug gekoeld met water uit het kanaal, zodat hij weer dicht kon. Verder hadden treinreizigers vandaag vertraging op het Zeeuwse spoor omdat ook de Vlakebrug een poosje niet meer dicht wilde.

In Krabbendijke namen ze een rigoureuze beslissing om de hitte te ontvluchten. De leerlingen van groep 7/8 van De Klimroos namen het schoolmeubilair namelijk mee naar buiten om het warme klaslokaal te ontvluchten. Maar het was waarschijnlijk een eenmalige actie, deze lesdag in de buitenlucht, want de temperatuur gaat flink dalen.

Woensdag werd het in Westdorpe warmer dan 30 graden en daarmee was Zeeland de eerste provincie dit jaar met een lokale hittegolf. Voor een hittegolf moet het vijf dagen op rij warmer zijn dan 25 graden en daarvan moeten er minstens drie warmer zijn dan 30 graden.

Door het koudefront dat nu over Zeeland trekt, keldert de temperatuur. Het KNMI heeft zelfs code geel afgegeven vanwege de onweersbuien. Het was vandaag op veel plekken opnieuw warmer dan dertig graden, maar het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 16. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de hittegolf, maar helemaal zeker is dat niet.

Maximumtemperatuur

Voor morgen wordt namelijk in Westdorpe een maximumtemperatuur van 24 graden afgegeven. Dat betekent het einde van de hittegolf. Maar als de temperatuur één graad warmer uitvalt, telt morgen nog wel mee als een laatste dag hittegolf. Het gaat er dus om spannen. Zaterdag is het hoe dan ook afgelopen, dan wordt een maximumtemperatuur van 19 graden voorspeld.

