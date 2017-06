Zuidwellebrug in Zierikzee moet dicht voor onderhoud

In de brug uit 1783 zijn tijdens een onderzoek scheuren ontdekt (foto: Google Maps)

De brug moet voor het einde van het jaar weer klaar zijn voor gebruik. Vervolgens onderzoekt de gemeente of vrachtverkeer in de toekomst van de brug zal moeten worden geweerd. Omdat de brug een rijksmonument is, zijn de mogelijkheden voor aanpassingen beperkt. Ook de Westbrug in Zierikzee werd onderzocht, daar is niets mis mee.

Lees ook: