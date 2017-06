Nabestaanden in tranen bij onthulling van monument

Vier bemanningsleden overleefden de crash niet, de rest van de bemanning werd gevangengenomen door de Duitsers. Robert Oblinski was destijds de piloot. Zijn kinderen mochten donderdag het monument onthullen.

In de Verenigde Staten lijkt het soms net alsof ze het een beetje vergeten zijn, maar hier zal er altijd aan gedacht worden. Dat is een fijn gevoel." Kristi Hoffman, nabestaande van een van de bemanningsleden

De bemanning van de neergestorte bommenwerper (foto: Menno Polderman)

Kristi Hoffman is een van de Amerikanen die speciaal is overgevlogen voor de ceremonie. Haar opa zat in het vliegtuig en overleefde de crash. Ze vertelt in tranen dat ze dankbaar is voor het monument: "Het is emotioneel voor me omdat jullie hier blijven gedenken. In de Verenigde Staten lijkt het soms net alsof ze het een beetje vergeten zijn, maar hier zal er altijd aan gedacht worden. Dat is een fijn gevoel."

Levenswerk

Dat geeft ook initiatiefnemer Menno een voldaan gevoel: "Je moet altijd goed doen voor andere mensen en dit was een uniek project. Als ik dan de dankbaarheid uit Amerika zie, dat is onbeschrijfelijk. Dit is toch wel een beetje mijn levenswerk."