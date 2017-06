'Ik kan wel boos worden, maar de apotheker kan ook niet toveren'

Het medicijntekort ontstaat omdat zorgverzekeraars maar één merk van een medicijn vergoeden. Dat is vaak het goedkoopste merk. De fabrikant van dat merk verdient daar weinig aan. Bovendien kan de zorgverzekeraar volgend jaar voor een andere fabrikant kiezen. En daarom heeft die fabrikant geen grote voorraad, om te voorkomen dat ze met de medicijnen blijven zitten, als de zorgverzekeraar later voor een ander kiest.

Eigen voorraadje

Om te voorkomen dat haar medicijnen op raken, legt ze voortaan zelf een voorraadje aan. Wanneer ze aan het laatste potje of strip begint, bestelt ze alvast nieuwe. Maar soms is ze te toch te laat. Zoals bijvoorbeeld laatst met haar medicijn tegen astma. Als ze die medicijnen niet gebruikt krijgt ze het vreselijk benauwd. "En dat is, zeker met het warme weer van de afgelopen week geen pretje. Maar ja, een mens wil wel wat buiten doen met dat mooie weer."

Het is voor mij koffiedik kijken waarom mijn medicijnen er niet zijn." Dennis Maas, slachtoffer

Ze probeert zich rustig te houden. Want, zo stelt ze met een glimlach vast: "Als ik benauwd ben kan ik net zo goed bij een sekslijn gaan werken. Zo klink ik dan." Het is ook voorgekomen dat haar medicijnen tegen reuma er niet waren. Dan moet het aantal pijnstillers dat ze slikt drastisch omhoog: 'Ik heb dan namelijk veel meer pijn omdat de reumapillen hun ontstekingsremmende werk niet kunnen doen'.

Het is haar niet duidelijk waarom haar medicijnen er soms niet zijn. De apothekersassistentes verontschuldigen zich. "Het spijt ons, we gaan ons best doen", zeggen ze dan volgens Maas. Maar op de vraag waarom de medicijnen er niet zijn krijgt ze niet echt antwoord. "Het is voor mij echt koffiedik kijken waarom mijn medicijnen er niet zijn. Ik heb echt géén idee. En dan kan ik wel heel erg boos worden op de mevrouw van de apotheek, maar die kan ze ook niet voor me tevoorschijn toveren."