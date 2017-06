Goes in Top 50 van toplocaties in Nederland

Stadskantoor Goes (foto: Omroep Zeeland)

Alle 388 gemeenten in Nederland zijn op verschillende gebieden beoordeeld. Bijvoorbeeld het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners, het aantal startende bedrijven en het aantal soorten sectoren.

Wethouder Derk Alssema is ontzettend trots: "Goes bloeit, ook in economisch opzicht. Er is een sterke stijging van grondverkopen en ondernemers die starten, uitbreiden of naar ons toe verhuizen. De werkgelegenheid die dit met zich meebrengt is belangrijk ook voor omliggende gemeenten.”