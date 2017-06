Hulpdiensten oefenen aanpak bosbrand Kop van Schouwen

Het ging om een grote alarmeringsoefening, waarbij de veiligheidsregio oefent met de gezamenlijke aanpak samen met andere instanties, zoals de politie en de gemeente, maar ook Staatsbosbeheer. De betrokken instanties waren van tevoren niet op de hoogte van het scenario van die oefening.

Puur toeval

Dat scenario was al lang van tevoren bedacht. Dus de combinatie met het actuele gevaar van een grote natuurbrand in dat gebied is volgens burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland puur toeval.

"De oefening was al heel lang gepland op deze datum en het scenario was niet bekend bij ons, maar het bleek dus een bosbrand te zijn op de Kop van Schouwen", aldus Rabelink.

Mensen op afstand - bijvoorbeeld bij de veiligheidsregio in Middelburg - hebben onvoldoende beeld van de situatie ter plekke" Burgemeester Gerard Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland

Juist op diezelfde plek was het risico op een brand de laatste dagen zeer groot vanwege de aanhoudende droogte, het warme weer en de aantrekkende wind. Om die reden gaf de Veiligheidsregio gisteren voor onder meer de Schouwse duinen bij Burgh-Haamstede code rood af.

Moeilijk te bestrijden

Dat betekent dat als er daar een brand ontstaat, het vuur zeer snel om zich heen zal grijpen, zich zeer onvoorspelbaar zal verspreiden en daarom ook zeer moeilijk te bestrijden is. En laat dat nou precies het scenario van de oefening zijn.

Aan de oefening werkten behalve de gemeente Schouwen-Duiveland en de Veiligheidsregio vele andere instanties mee. "De centralisten op de meldkamer, ondersteunende medewerkers van politie, brandweer, de geneeskundige hulpverlening, communicatieadviseurs, defensie, Rijkswaterstaat, Evides Waterbedrijf, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer", somt Rabelink op.



Eerste leerpunt

De oefening moet nog uitgebreid geëvalueerd worden, maar burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland ziet nu al een eerste leerpunt. "De gemeente Schouwen-Duiveland weet precies waar de locatie is, wat er gebeurd en hoe de situatie ter plekke is. Mensen op afstand - bijvoorbeeld bij de veiligheidsregio in Middelburg - hebben onvoldoende beeld van de situatie ter plekke en welk effect een ontwikkeling op de omgeving heeft."

Lees ook: