Zeeuwse veteraan van 100 in het zonnetje gezet

Koenders woonde jarenlang in Oost-Souburg. Hij werkte er ook een tijdje, op het gemeentehuis, het pand waar nu de redactie en studio's van Omroep Zeeland in gevestigd zijn. Daarna heeft hij in Middelburg gestudeerd, op de kweekschool, en werkte vervolgens op meerdere scholen in Zeeland, waaronder in Schore. Hij heeft ook nog bij de Schelde in Vlissingen gewerkt.

Onbegonnen werk

Daarna ging hij het leger in en moest hij in de meidagen van 1940 het land verdedigen tegen de aanval van Nazi-Duitsland. Dat bleek onbegonnen werk. Enkele dagen later moesten Koenders en zijn strijdmakkers zich al overgegeven. "Dat heb ik moeten doen", zegt hij nu, schouderophalend.

De Duitse aanval op Nederland in 1940 begon op 10 mei en betekende voor Nederland het begin van de Tweede Wereldoorlog. Op 14 mei eisten de Duitsers de overgave van Rotterdam; de stad werd daarop overgegeven, maar werd toch gebombardeerd. Na dit bombardement besloot het Nederlandse leger te capituleren. Deze capitulatie vond plaats op de nacht van woensdag 15 mei in het dorpje Rijsoord, ten zuiden van Rotterdam.

Koenders zat bij Zeeuws-Brabantse infanterie. Na de oorlog is hij in Den Haag gaan wonen en hij woont daar nog steeds. Maar diep vanbinnen voelt hij zich nog altijd Zeeuw. Ze noemen hem niet voor niets nog altijd 'het Zeeuwse hart van Den Haag'.

Oudste

Het is in Den Haag een jaarlijkse traditie dat de Haagse veteranen voorafgaand aan de landelijke veteranendag van komende zaterdag in het zonnetje worden gezet. Dit keer gebeurde dat in Madurodam. Met zijn 100 jaar was Koenders dit jaar een van de oudste, zo niet dé oudste van de aanwezige veteranen. Hij speelt dan ook een prominente rol in de reportage hierover van de lokale Haagse omroep Cineac.

Haagse Veteranen worden geëerd in Madurodam