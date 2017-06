Kunstwerk Middelburg in verband gebracht met terrorisme

Verschillende mensen hebben in Middelburg de politie gebeld vanwege een kunstwerk. Mensen waren bezorgd dat het om een gestolen auto ging of zelfs dat het voertuig te maken had met een mogelijke terroristische aanslag.

Het gaat om een kunstwerk van de Deense kunstenaar Birgit Brenner. Zij heeft een verlaten auto geplaatst voor een reclamebord. Het kunstwerk is onderdeel van de internationale kunstmanifestatie Façade 2017. "Kennelijk maken de aanslagen van de afgelopen tijd en alle verhalen erover mensen bang", zegt Brenner. "Een leegstaande auto met afgeplakte kentekens is al genoeg om de politie te bellen." Kunstmanifestatie In Middelburg zijn verschillende kunstenaars al bezig met het bouwen van een kunstwerk voor Façade 2017. De kunstmanifestatie duurt van 14 juli tot en met 4 november. De manifestatie heeft als thema: Face your freedom. CBK Zeeland heeft vijftien kunstenaars uitgenodigd om een kunstwerk te maken. De kunstwerken komen op allerlei plekken in de stad.