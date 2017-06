Weg vrij voor bouwen in Nollebos Vlissingen

Pamflet actievoerders Nollebos (foto: OZ)

De ondernemers van een sauna en een kanovijver in het gebied hebben samen met een projectontwikkelaar plannen gemaakt voor de bouw van vakantiewoningen en een hotel. De gemeenteraad van Vlissingen oordeelde eerder dat het plan om 240 woningen en een hotel neer te zetten te massaal is. Tegen dat plan waren 8000 protest-handtekeningen opgehaald.

Bungalows bouwen

Door het geplande onderzoek komt er nu toch ruimte voor bebouwing, alleen op kleinere schaal. Het onderzoek moet uitwijzen wat er mogelijk is en onder welke voorwaarden. Een wellnessresort met een hotel en de bouw van vakantiebungalows behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.

Zoekgebieden

In het aangenomen voorstel is sprake van zogeheten zoekgebieden rond de bestaande sauna en de kanovijver. In die gebieden wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Door een amendement van de ChristenUnie zijn die gebieden verkleind. 4000 m2 voor de kanovijver en 11.600 m2 voor de sauna. Voor elke boom die gekapt wordt, moeten er twee worden aangeplant.

De avond trok zo'n honderd belangstellenden. Omdat die niet allemaal in de raadszaal terecht konden, was er speciaal een ruimte ingericht waar de vergadering ook te volgen was. Voor- en tegenstanders hadden van hun recht gebruik gemaakt om de raad toe te spreken. Zo was daar Leon Riekwell van de Actiegroep Red Nollebos-Westduinpark. "Wordt het geen tijd dit gebied weg te halen uit de politieke invloedssfeer. En vervolgens het bos en park onder te brengen in een stichting gerund en onderhouden door betrokken burgers."

Ruimte nodig

Ook de eigenaar van de sauna wilde zijn zegje doen: "Om een kwaliteitsslag te maken is ruimte nodig. Je wilt voorzieningen voor de gasten en voor de gebruikers van het park. Ik zou graag zien dat het park meer mensen trekt. Ook is het een plek waar banen en stagemogelijkheden kunnen ontstaan."