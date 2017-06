Westerscheldetunnel korte tijd afgesloten door brand

De tunnel was in beide richtingen ruim een uur afgesloten (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland )

Iets na 05.00 uur brak er brand uit in een auto die op dat moment in de oostbuis richting Borsele reed. Daarop werden volgens Tessa Seidel, woordvoerder van de Westerscheldetunnel, de beide buizen afgesloten. Automobilisten die achter de brandende auto stonden, werden door de dwarsverbindingen naar de westbuis geleid.

Rond 06.15 uur was de tunnel in de richting van Zeeuws Vlaanderen weer open, maar moest het verkeer richting Borsele nog even wachten, omdat het voertuig nog geborgen moest worden. Rond 06.30 uur was de tunnel in beide richtingen weer open.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.