Niet meer naar het COC-café voor een nieuwe date

De regenboogvlag wappert bij het voormalige COC-gebouw in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens voorzitter Jeffrey Walhout "is het niet meer van deze tijd om specifiek in een café af te spreken. Een druk op de knop en je hebt al je vrienden en kennissen die je wilt ontmoeten op je telefoon". Op de feestavonden na kwamen er op reguliere avonden te weinig mensen naar het café.

We kunnen ons weer gaan richten op de basis." Jeffrey Walhout, COC Zeeland

Flexibeler

De sluiting van het cafe in Middelburg biedt het COC Zeeland ook kansen volgens Walhout. Doordat ze niet meer vastzitten aan een bepaalde locatie: "We kunnen ons nu richten op verschillende plekken in Zeeland door in Terneuzen, Goes, Middelburg of Vlissingen een locatie af te huren", zei Walhout in Zeeland wordt wakker. "We kunnen ons weer gaan richten op de basis; het informeren, adviseren van instanties en gemeentes en het helpen van mensen die het nodig hebben"

De belangenorganisatie blijft feest-, informatieavonden en borrels organiseren, maar dan op wisselende locaties in de provincie. Het streven van de organisatie is om iedere maand minstens een feest of borrel te organiseren.