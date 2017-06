Duurzaam is leuk, maar het moet wel wat opleveren

Het congres wordt georganiseerd door Nieuwsblad Transport (NT) en het Zeeuwse havenschap Zeeland Seaports. Hoofdredacteur Mels Dees van NT noemt viskwekerij Kingfish Zeeland één van de inspiratiebronnen voor het congres. De viskwekerij aan de voet van de Zeelandbrug begint deze herfst met de productie van Yellowtail Kingfish, een vervanger voor de overbeviste tonijn.

Vanuit veertig bassins moeten uiteindelijk zo'n 250.000 vissen per jaar worden geleverd. "De havens veranderen heel snel en je ziet dus ook dat de visserij en de viskweek verandert", stelt Dees. "Niet alleen voor het milieu, maar omdat er ook geld te verdienen is."

"Die vissen moeten straks ergens heen; het voer komt ergens vandaan. Dat kan beter over water via dan met zo'n vervuilende vrachtwagen." Mels Dees, hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport

Directeur Kees Kloet van Yellowtail Kingfish voelt zich gevleid door het enthousiasme van hoofdredacteur Dees van NT. "Wij zitten in een sector waar er sprake is van overbevissing. Dan is het natuurlijk makkelijk om een alternatief als Yellowtail Kingfish in de markt te zetten", zegt Kloet. "Bovendien zie je een duidelijke tendens dat mensen steeds duurzamer willen gaan eten. Het is echt niet meer voor een kleine groep."

Hoewel een viskwekerij en de Zeeuwse havens op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben, ziet congres-organisator Dees duidelijk mogelijkheden voor Zeeland. "Tot voor kort bestond een haven uit diep water en een kade. Maar de connectie met het achterland wordt steeds belangrijker. Dat hoeft niet per se alleen om Duitsland te gaan waar je je kolen naartoe brengt. De Zeeuwse uiensector en nu ook zo'n viskwekerij liggen dichterbij. Die vissen moeten straks ergens heen; het voer komt ergens vandaan. Dat kan beter over water via dan met zo'n vervuilende vrachtwagen."

