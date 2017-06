Zeeland wordt wakker: COC-café, aanslag-kunst en milieuvriendelijk ondernemen

De regenboogvlag wappert bij het voormalige COC-gebouw in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws COC-café sluit haar deuren

Het enige COC-café in Zeeland heeft haar deuren gesloten. Dat heeft het bestuur gisteren bekendgemaakt via een brief aan haar leden. Het café kostte de COC te veel geld, de huur was niet meer te betalen.

Lees ook:

Verschillende mensen hebben in Middelburg de politie gebeld vanwege een kunstwerk. (foto: Omroep Zeeland)

'Aanslag' blijkt kunst

Verschillende mensen hebben in Middelburg de politie gebeld omdat ze dachten dat het om een gestolen auto ging of zelfs dat het voertuig te maken had met een mogelijke terroristische aanslag, maar het blijkt een kunstwerk te zijn.

Lees ook:

Zeeuws havencongres staat vandaag in het teken van Blue Economy: hoe maak je je bedrijf duurzaam, én verdien je ook nog geld. (foto: Omroep Zeeland)

Een duurzaam bedrijf mét winst

Het Havencongres in Terneuzen staat vandaag op het programma met als thema: de nieuwe, zogenoemde 'Blue Economy'. Oftewel: milieuvriendelijk ondernemen - maar dan mét winst.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Veteraan van 100 jaar

Deze 100-jarige Zeeuwse WOII-veteraan woont al jaren in Den Haag, maar voelt zich nog altijd een 'echte Zeeuw'. Hij moest ons land verdedigen tegen de aanval van Nazi-Duitsland. Dat bleek onbegonnen werk.

Lees ook:

Zonsondergang Westkapelle (foto: Miranda Flipse )

Weer

Na de warmte van de afgelopen dagen is het vandaag een stuk koeler met maxima van 21 tot 23 graden, waarbij wolken en zon elkaar afwisselen.