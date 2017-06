Science fiction? Welnee, een appeltelmachine

Alle gegevens die de machine opslaat, worden omgezet naar een 3D-plaatje van de boomgaard. Hierop kunnen telers zien welk gedeelte van hun boomgaard goed groeit, en waar het verkeerd gaat.

De scan van de boomgaard van René Bal (foto: Omroep Zeeland)

"Op de scan kan je duidelijk zien of een bepaald deel van het perceel niet genoeg of juist te veel appels heeft. Hierop kan je als teler weer inspelen door bijvoorbeeld kunstmest te gebruiken of extra te sproeien", vertelt Bal.



Volgens Bal is het belangrijk om de informatie te gebruiken. Zo kunnen telers gemakkelijker voldoen aan de vraag van supermarkten. "Data worden in onze sector weinig gebruikt, terwijl zoveel andere sectoren er al veel langer mee werken", vindt Bal. Hij merkt dat dit langzaamaan verandert. "Ik denk dat over vijf tot tien jaar technieken zoals deze veel gebruikt zullen worden."