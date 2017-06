Protest: Politieboten varen niet meer uit

Politie te water (foto: Omroep Zeeland)

De protestactie startte al op 14 maart. De waterpolitie vindt dat ze onevenredig hard getroffen worden door bezuinigingen, waardoor functies komen te vervallen. Terwijl die wel hard nodig zijn om hun werk goed uit te voeren. De vakbonden beweren dat de veiligheid als gevolg van de bezuinigingen in het geding is.

Na 17 dagen protest werd de actie eind maart voor onbepaalde tijd opgeschort nadat de leiding van de waterpolitie toezeggingen had gedaan en de vakbonden tegemoet wilde komen. De eenheidsleiding wilde onder meer tegemoetkomen aan de eis om meer geld vrij te maken.

De toezeggingen moesten echter nog wel goedgekeurd worden door de korpsleiding van de politie. Dat is tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd, waardoor "er een groot gebrek aan informatie en vertrouwen is in de korpsleiding", aldus de vakbonden in een reactie.

Tijdens de protestacties varen de politieboten alleen nog maar uit in het geval van calamiteiten. Controles op bijvoorbeeld drugssmokkel, mensenhandel en onderbemande of te snel varende vaartuigen worden niet uitgevoerd.

