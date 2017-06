Eigenaar fruitbedrijf Kapelle haalde medewerkers uit brandende schuur

Bij de brand op 23 maart gingen vier loodsen en vier- tot vijfduizend houten fruitkisten verloren die op het terrein van het bedrijf stonden. De brand begon klein, maar greep snel om zich heen. En dat heeft ook bij de medewerkers tot paniek geleid.

Het zag er helemaal niet naar uit dat het zo zou escaleren. We dachten, wanneer gaat het vuurtje uit..." Dianne de Jonge

Volgens Dianne de Jonge raakte een aantal werknemers zo in paniek dat ze naar hun kamer gingen in een loods die later afbrandde. "Om wat spullen te halen of om wat verloren in een hoekje te gaan zitten. Mijn man had de tegenwoordigheid van geest om met een paar werknemers de mensen uit de schuur te halen," zegt Dianne. Haar man wil niets weten van een heldendaad, maar beseft wel dat het op 't nippertje was. "Ze hadden het anders ongetwijfeld niet gered."

Steun

De familie De Jonge heeft veel steun gekregen uit het dorp. "Mensen boden spontaan aan om ons te helpen, we kregen kaartjes en bloemen," zegt Dianne de Jonge. "We kregen zelfs bemoedigende tekeningen van kinderen en een jongen had koekjes gebakken. Voor die meneer die zijn schuur kwijt is..."

De brandweer ruimt de brokstukken op van afgebrande loodsen in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Te weinig bluswater

"Het zag er helemaal niet naar uit dat het zou escaleren. We dachten, wanneer gaat het vuurtje uit", vertelt Dianne. Volgens een brandweerman kon de brand zich snel uitbreiden omdat er in het begin niet voldoende bluswater was. Domus de Jonge wil daar niet op ingaan. "Voor dat verhaal moet je bij de brandweer zijn, ik ben geen deskundige."

Dianne en Domus hebben samen besloten door te gaan met het bedrijf, ook al kost dat veel energie. "We bekijken het nu week voor week. Maar we gaan door, het bedrijf is afgebrand, maar het is daarmee niet het einde van het bedrijf", zegt Domus de Jonge stellig.

Pijnlijk

Dat het bedrijf is afgebrand doet veel pijn. Ze wonen op het bedrijfsterrein. Domus de Jonge is nog steeds niet op het gedeelte geweest waar de loodsen en de fruitkisten stonden. "Nee, en dat doe ik ook niet voordat er iets nieuws staat. Dat is een afgesloten hoofdstuk en ik wil daar ook niet meer aan herinnerd worden."

