Arantxa Rus en Igor Sijsling komen naar Challenger Zeeland

Een overzicht met de blikvangers van Challenger Zeeland:

Arantxa Rus is een van de blikvangers in het damestoernooi (foto: Orange Pictures)

Aranxta Rus (WTA/158)

Het is niet de eerste keer dat Rus meedoet aan Challenger Zeeland. Ook in 2013 en 2015 was de speelster uit Delft al eens van de partij. In 2015 verloor Rus de finale van haar landgenote Quirine Lemoine. Eerder deze maand haalde Rus nog de kwartfinale van het WTA-toernooi in Rosmalen. Het meedoen van Rus hangt nog wel af van haar kwalificatiecyclus op Wimbledon. Als ze daar het hoofdtoernooi haalt, zal ze Challenger Zeeland afzeggen.

Lesley Kerkhove uit Zierikzee is natuurlijk ook van de partij (foto: Orange Pictures)

Lesley Kerkhove (WTA/198)

Kerkhove is al jaren een van de hoogst geplaatste speelsters bij Challenger Zeeland. De tennister uit Zierikzee wist het toernooi nog geen enkele keer op haar naam te schrijven. Wel stond ze bijvoorbeeld in de finale tijdens de eerste editie van Challenger Zeeland in 2011. Toen verloor ze van Bibianne Schoofs, die ook nu weer van de partij is.

Huta Galung won in 2015 en 2016 Challenger Zeeland (foto: OZ)

Jesse Huta Galung (ATP/591)

De winnaar van de laatste twee edities bij de mannen is ook nu weer van de partij. Jesse Huta Galung beëindigde onlangs zijn tenniscarrier maar zal volgende week gewoon verschijnen in Middelburg. Ooit reikte de Haarlemmer tot plaats 91 op de wereldranglijst. Rentree omdat hij verliefd is op het toernooi.

Igor Sijsling zakte door blessureleed ver weg op de wereldranglijst (foto: Orange Pictures)

Igor Sijsling (ATP/458)

Igor Sijsling stond door een blessure meer dan zes maanden aan de kant en is daarom ver weggezakt op de wereldranglijst. Mede daardoor verschijnt hij nu op het Challenger Zeeland toernooi. Vorig jaar stond Sijsling nog in het hoofdtoernooi van Wimbledon.

Thiemo de Bakker (ATP/595)

De Bakker haalde in het verleden meerdere malen de derde ronde van een Grand Slam-toernooi. Net als Igor Sijsling is ook hij door blessureleed ver weggezakt op de wereldranglijst. Eind mei verloor hij nog verrassend van oud-toernooidirecteur Martijn van Haasteren.

Erelijst Challenger Zeeland

Jaar Winnaar Heren Winnaar Dames 2016

Jesse Huta Galung Quirine Lemoine 2015

Jesse Huta Galung Quirine Lemoine 2014 Evgeniya Rodina Thiago Monteiro 2013 Thomas Schoorel Irena Pavlovic 2012 Matwé Middelkoop Kirsten Flipkens 2011 Yannick Mertens Bibiane Schoofs

Zeeuwen

Bij de mannen doen er verder geen Zeeuwen mee aan het tennistoernooi. Bij de dames verschijnen naast Lesley Kerkhove ook Mandy Wolfert op de tennisbaan. Zij is toegelaten tot het kwalificatietoernooi.