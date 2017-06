Centrum Terneuzen getroffen door stroomstoring

Enduris hoopt de storing voor 17:00 te hebben opgelost (foto: Omroep Zeeland)

De stroomstoring ontstond iets voor 15:00 uur nadat er een kabel uitviel. Twaalf straten zitten zonder stroom en Enduris hoopt voor 17:00 uur het probleem te hebben opgelost.

Angstige momenten

De stroomstoring zorgde ook voor angstige momenten, onder meer in het Terneuzense winkelcentrum Schuttershof, waar de supermarktketen Jumbo een vestiging heeft. "Het was een beangstigend beeld, alles was donker, dus ik durfde niet naar binnen", vertelt een vrouw uit Terneuzen. "Ik dacht meteen dat er iets ernstigs gebeurd was. En ik was niet de enige: iedereen stond buiten."