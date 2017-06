Zeven draken gaan de strijd aan op de Oosterschelde

Wie nu denkt aan een lange roeiboot met een drakenkop op de boeg komt bedrogen uit, aan het Deltaweekend doen enkel zeilboten mee. Wel in allerlei soorten en maten, van scherpe jachten tot ronde platbodems. Ruim negentig boten strijden nog tot en met zondag in verschillende klassen op de Oosterschelde, ten westen van de Zeelandbrug.

47e Deltaweekend van start (foto: Omroep Zeeland)

Het Deltaweekend - een serie competitieve zeilwedstrijden - wordt dit jaar voor de 47e keer georganiseerd. Tot vorig jaar werd het zeilevenement uitgesmeerd over tien dagen, waarbij iedere dag een andere haven werd aangedaan.

Door teruglopende belangstelling, werden die tien dagen vorig jaar teruggeschroefd naar drie dagen en één haven. Dat bleek een schot in de roos, het aantal deelnemers was groter dan het jaar ervoor. Dit jaar is de vissershaven van Colijnsplaat ingericht als regattahaven.

Drakenklasse

De draak, een speciaal type zeilboot uit 1928, zie je volgens de organisatie maar zelden op Zeeuwse wateren. Met bijna negen meter lengte en nog geen twee meter breedte vormt de draak de 'oervorm' van scherp zeiljacht. Tijdens het Deltaweekend gaan zeven draken onderling de strijd aan. Eén van de deelnemers is tweevoudig olympisch kampioen Poul Jensen uit Denemarken.