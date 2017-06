Frank de Meijer (Outokumpu) Zeeuws Havenman van het Jaar

Frank de Meijer van Outokumpu is uitgeroepen tot Havenman van het Jaar. Dat gebeurde vanmiddag tijdens het Zeeuwse havencongres in het Scheldetheater in Terneuzen.

De Meijer is directeur van De Zeeuwse vestiging van het Finse staalbedrijf Outokumpu Hij kreeg de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor het verbeteren van het vestigingsklimaat in de Kanaalzone. Zo maakt hij zich al jaren sterk voor een sneller goederenspoor tussen Axel en Zelzate. Eerder ging de onderscheiding naar onder anderen Tin Buis als directeur van de Sluiskiltunnel en Kees Muller van Multraship.