Spaarvarken van provincie heeft het heel zwaar door Thermphos

De provincie heeft het afgelopen jaar veel geld uit het spaarvarken gehaald om het met fosforslib vervuilde terrein van Thermphos veilig te houden. Jo-Annes de Bat wil 19 miljoen euro in het spaarvarken laten zitten juist vanwege het ingewikkelde dossier van Thermphos. "Als er straks een oplossing is, bijvoorbeeld door financiële hulp van het Rijk, dan kunnen die reserves weer omlaag. En dan hebben we weer wat meer te besteden." De Bat heeft er goede hoop op dat het kabinet gaat bijspringen.

Oostkerk

Een voorbeeld van een uitgave die de provincie nu niet wil doen is 500.000 euro uittrekken voor de Oostkerk. De Bat: "Het is echt vervelend dat Thermphos een zware wissel trekt op onze begroting , maar het is niet anders. Hopelijk kunnen we in het najaar meer doen."

Aansprakelijk

Vanaf oktober heeft de provincie 8,1 miljoen euro extra uitgegeven om de veiligheid bij Thermphos te garanderen. Omdat het bedrijf failliet is gegaan, is de provincie Zeeland volgens de wet als vergunningsverstrekker de eerst aansprakelijke. De onzekerheden rond Thermphos blijven groot. Daarom kiest de provincie nu voor rust en veiligheid. Zeker nu er nog geen concrete hulp vanuit Den Haag is toegezegd.

Investeringen

Geld uitgeven uit andere potjes, bijvoorbeeld uit het Investeringsagenda (25 miljoen euro) worden wel gedaan. Geld uit dat fonds gaat naar economische innovatie, zoals eerder de commissie Balkenende voorstelde. Maar er is geen geld voor de investeringsagenda na 2021.

Het laatste woord is nu aan het Provinciale Staten. Die buigt zich later over de jaarrekening.