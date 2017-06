Middelburg is in de ban van de roos

Middelburg en de roos moeten onlosmakelijk aan elkaar verbonden raken (foto: Middelburg Rozenstad)

De stichting heeft de roos gekozen, omdat die bloem volgens Hector goed bij de stad Middelburg past. "Middelburg is de hoofdstad van Zeeland, oftewel het hart van de provincie. Nou, en de roos staat voor een hart."

Daarnaast hebben veel huizen in Middelburg de naam roos op de gevel en hebben de grachten van Middelburg vanuit de lucht gezien de vorm van een roos. "Tot slot, en dat is ook niet onbelangrijk, is het een sterke plant en kan de roos overal groeien."

Edelstenenbuurt

Eén van de wijken in Middelburg waar bewoners al een tijd actief zijn met de roos is de Edelstenenbuurt. Daar hebben bewoners in samenwerking met de gemeente en Woongoed rozenstruiken geplant. Melda Ruedisueli is één van de initiatiefnemers en woont in de wijk. Ze merkt dat de rozen nu al effect hebben in de wijk.

Niet alleen de stichting Middelburg Rozenstad is bezig met de roos. Ook winkeliers in Middelburg zijn in actie gekomen. Zo heeft bloemist Pluk de Dag twee bankjes voor de winkel met daarop rozen en de tekst 'Middelburg Rozenstad'. De stichting Chocolate Lovers heeft speciale rozenbonbons en rozenbottelchocolaatjes op de markt gebracht.

Stadslied

Zangeres Ingrid Borger heeft samen met haar band East of the Sun het lied 'Mijn roos Middelburg' geschreven. Het lied is op uitnodiging van stichting Middelburg Rozenstad geschreven en wordt sinds dit jaar gebruikt ter promotie van Middelburg als Rozenstad. Het lied werd bijvoorbeeld gezongen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Middelburg.

Mijn Roos Middelburg

Ook de gemeente Middelburg heeft de roos inmiddels omarmd. Tijdens allerlei activiteiten is de roos zichtbaar, zoals bijvoorbeeld op een beurs in België waar de gemeente Middelburg een stand had om zichzelf te promoten.

Er is zelfs speciaal voor de gemeente Middelburg een roos gekweekt op Rozenkwekerij de Bierkreek in IJzendijke. De Roza Middelburg, zoals de roos heet, wordt samen met een Rozenobelisk op 2 juli onthuld.

