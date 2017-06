Mik en zijn vriendjes bouwen het sterkste zandkasteel

Volgens Waterschap Scheldestromen is de wedstrijd meer dan alleen plezier hebben. "Met de wedstrijd willen wij de kinderen spelenderwijs bewust maken van het feit dat we onder de zeespiegel wonen en dat duinen en dijken daarvoor belangrijk zijn", legt Danielle Steijn van het waterschap uit.

Uiteindelijk wonnen de kinderen van de Louise de Coligny-school. Zij hadden hun kasteel versterkt met grachten en dijken. Daardoor bleef hun kasteel het langst overeind staan.

"Het was erg spannend", vertelt Mik van de Vlissingse school trots. "Ons kasteel zakte bijna in maar toen zagen we dat alle andere kastelen al weg waren."