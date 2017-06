Fietser van 15 aangereden door lijnbus

Een fietser is aan het einde van de middag in Middelburg aangereden door een lijnbus. De 15-jarige inwoner van Middelburg fietste over de rotonde op de kruising van de Laan der Verenigde Naties met de Walcherseweg toen hij door de bus werd geraakt. Hij had op die plek voorrang.

Twee bussen van vervoersbedrijf Connexxion (foto: Omroep Zeeland) Lichte verwondingen Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur. De fietser zegt dat hij duidelijk zijn hand uitstak voor hij de rotonde opreed. Volgens de buschauffeur reed de fietser te snel en waardoor hij niet op tijd kon remmen. De fietser hield aan het ongeluk lichte verwondingen over, zijn fiets raakte zwaar beschadigd.