Drugslab opgerold in Grijpskerke na tip van Belgische politie

(foto: Politie)

De aanhoudingen op twee adressen in Goes werden verricht na een tip van de Belgische politie. Op enkele andere locaties, in Kruiningen en in Haarlem, werd niemand aangetroffen.

'Op tijd opgerold'

Door de tip uit België kwam de politie het lab dat nog in aanbouw was op het spoor. Het is volgens de politie op tijd opgerold, nog voor er drugs kon worden geproduceerd.

Tegelijkertijd met de aanhoudingen in Goes hield de politie in België op datzelfde moment 17 huiszoekingen. Daarbij zijn twaalf verdachten opgepakt.

Grondstoffen voor synthetische drugs

Het Belgische onderzoek startte vorig jaar. Het ging om een onderzoek naar witwassen, BTW fraude en wietkwekerijen. Gaandeweg kwam het Belgische team erachter dat grondstoffen voor synthetische drugs werden vervoerd naar Nederland.

De Belgische politie droeg dit jaar die informatie over aan de Zeeuwse politie. Vervolgens werd er ook een Nederlandse onderzoek opgestart.

Verhoord

De drie aangehouden Zeeuwse verdachten worden nog verhoord. Ze worden komende maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris.