Treinverkeer hervat na bommelding

Het NS-station in Roosendaal is na de bommelding van vanochtend weer vrijgegeven. Het treinverkeer is weer op gang gekomen. Volgens een woordvoerder van de politie riep een man in de intercity van Amsterdam naar Brussel dat hij 'een bom zou laten ontploffen'.

Foto: Eelco Wisse (foto: OZ) Trein nagekeken met honden Daarop werd het treinverkeer rond Roosendaal stilgelegd. De man is aangehouden en de mensen zijn uit de trein gehaald. De trein waar de man in zat, is met speurhonden doorzocht. Er is niets gevonden. De NS had bussen besteld om de treinen te vervangen. Voordat de bussen er waren, begonnen de treinen weer te rijden. Rond 10.15 uur reden alle treinen weer normaal, meldt de NS.