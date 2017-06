Drugsdealer klemgereden na achtervolging

Wietplant (foto: rechtenvrij)

Achtervolging

Op een polderweg buiten Vogelwaarde controleerde de politie de inzittenden van drie Belgische auto's, die bij elkaar stil stonden. Schoorvoetend gaven ze toe dat ze op die plek drugs wilden kopen. Op dat moment reed een 22-jarige man uit Vogelwaarde langs.

Na een stopteken door de politie reed hij met hoge snelheid weg. Een motoragent zette de achtervolging in. Samen met de agenten in de auto dwongen ze de man in Terhole tot stoppen. De forensische opsporing onderzoekt een monster van de hennep. De man zit vast.