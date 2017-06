Rijkswaterstaat: Pas op voor gladde wegen

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladde wegen in Zeeland. Doordat het lang niet geregend heeft, ligt er veel vuil op de weg. Door de regen van vannacht en vandaag ontstaat er een filmpje op de weg dat glad kan zijn. Ook de Verkeers Informatiedienst waarschuwt voor gladheid.

Het filmpje bestaat voornamelijk uit olie en dat vermengt niet met water. Hoe glad het is, is afhankelijk van hoe veel verkeer er over de weg gaat. Waar het glad is, is niet te zien. Na een paar regenbuitjes moet de weg zijn schoongespoeld.

Vandaag wordt er de hele dag regen en motregen verwacht in onze provincie.