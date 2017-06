Vlissingen levert meeste spelers Zeeuws Elftal

VC Vlissingen juicht na een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

Selectie

Dit zijn de spelers die zijn opgeroepen voor het duel met eredivisieclub ADO Den Haag: Joan van Belzen, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Giovanni Siereveld, Quincy Gooding, Mart de Kroo, Hoessein Bouzambou, Steve Schalkwijk (allen Vlissingen), Dennis Uyl, Tim de Winter, Daniël Wissel, Remon de Vlieger, Raymond Wolff, Erwin Franse, Ruben Hollemans (allen GOES), Fabian Wilson, Reguillio Vandepitte (beide Hoek), Lionel Fitsch (Barendrecht), Yarick Dorst (Bruse Boys), Kyle Doesburg (ASWH) en Xander van der Poel (Kloetinge).



Op het sportcomplex Cleijn Moercken in Yerseke wordt op 14 juli om 19.00 uur afgetrapt. Een week later speelt het Zeeuws Elftal nog een wedstrijd, dan is in Veere de tegenstander Willem II.



Technische staf

Het Zeeuws Elftal staat onder leiding van Dolf Roks. Hij wordt geassisteerd door Rogier Veenstra.