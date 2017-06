Mannen aangehouden die met gestolen shovel rondreden

De twee mannen worden verdacht van het plegen van verschillende diefstallen. (foto: Politie Zeeland)

De mannen, een 45-jarige Vlissinger en een 61-jarige man uit Middelharnis, vervoerden de shovel. Zij konden bij de controle niet aantonen waarom zij het apparaat bij zich hadden, waardoor agenten het vermoeden kregen dat de shovel gestolen was. Bij navraag bleek de shovel in de nacht van donderdag op vrijdag gestolen te zijn in Bergen op Zoom.