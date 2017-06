Man bij ongeluk uit auto geslingerd

Een 24-jarige man uit Middelburg is zaterdagochtend vroeg aangehouden omdat hij een ongeluk had veroorzaakt. De man had te veel gedronken. Bij het ongeluk werd zijn bijrijder uit de auto geslingerd.

Man uit auto geslingerd bij ongeluk op de N57 bij Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 5.00 uur bij afrit Arnestein. De bestuurder verloor waarschijnlijk de macht over het stuur, waardoor de auto de vangrails raakte en begon te spinnen. Zijn bijrijder, een 19-jarige jongen uit Middelburg, werd daardoor uit het openstaande raam geslingerd en kwam in de berm terecht. Hij is met verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder en zijn passagier op de achterbank raakten niet gewond. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren.