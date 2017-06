Ex-Tholenaar wint Boy Edgar Prijs

Martin Fondse (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De prijs, bestaande uit 12.500 euro en een beeld van Jan Wolkers, wordt 6 december tijdens een speciale concertavond in het Bimhuis in Amsterdam uitgereikt. De jaarlijkse prijs is bedoeld voor een musicus die zich onderscheidt door een opmerkelijke verdienste op creatief gebied, waarmee hij of zij een waardevolle bijdrage levert aan de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek.

Motivator

Fondse (50) speelt piano en vibrandoneon (een blaastoetsinstrument). Ook is hij bekend als componist en arrangeur van jazz- en hedendaagse muziek. "Martin Fondse verdient de prijs voor zijn veelzijdige en kleurrijke bijdrage aan de Nederlandse jazz- en muziekscene, om zijn talrijke ensembles, zijn composities en arrangementen, de bijdragen aan film en theater en voor zijn rol als motivator, inspirator en mentor voor talloze jonge musici en bezettingen", aldus de jury.

De Boy Edgar Prijs is vernoemd naar orkestleider en trompettist Boy Edgar, die vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw furore maakte met zijn progressieve stukken. Hij overleed in 1980.