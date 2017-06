Zeeuwse titel voor Harmes en Verschuure op tien Engelse mijl

Erwin Harmes en Monique Verschuure hebben de Zeeuwse titel over tien Engelse mijl gewonnen. De uit Middelburg afkomstige Harmes liep de wedstrijd, die iets meer dan zestien kilometer lang was, in een tijd van 53.41'

In 2014 won Harmes al eens de Ten Miles-wedstrijd in Zierikzee. Vandaag had hij een flinke voorsprong op de nummer twee Ludolf Reijntjes (1:03.57') uit Zierikzee en Bas Groothedde (1:04.29'), die eveneens uit Zierikzee komt.



Dames

Bij de dames was Monique Verschuure uit Yerseke de snelste. Zij pakte, na haar overwinningen in 2015 en 2013 haar derde winst in Zierikzee. Ze liep de afstand in een tijd van 1:04.57'. Daarmee was ze zo'n tien minuten sneller dan Henny Strating uit Goes. Ilse Verwijs uit Zonnemaire completeerde het podium.