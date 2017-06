Tienduizend boeken voor een prikkie

Boekenbeurs Hengstdijk 2 (foto: Omroep Zeeland)

De beurs beleeft z'n 23-ste editie en is mogelijk door de inzet van ongeveer vijftig vrijwilligers, vooral leden van carnavalsvereniging De Polderjongens. Omdat de beurs een begrip is in de regio ontvangt mede-organisator Jo de Cock het hele jaar door boeken van inwoners van de streek. De boekenbeurs is ook morgen (zondag) open van 13.00 tot 17.00 uur. Het evenement is een onderdeel van het Midzomerfeest in Hengstdijk. Dat bestaat onder meer uit een schieting en een gaaibolling.