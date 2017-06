DZK degradeert uit hoofdklasse

Hoofdtrainer Marcel Kort van De Zeeuwse Kust (foto: OZ)

De finaleronde in Amsterdam ging tussen de beste twee zwemmers per categorie van zes deelnemende clubs, zowel bij de senioren als de junioren, dames en heren. De drie laagst geëindigde clubs uit de hoofdklasse die niet rechtstreeks zijn gedegradeerd en de drie beste clubs uit de A-klasse die niet waren gepromoveerd. Uiteindelijk kwam DZK twaalf seconden te kort om in de hoofdklasse te blijven.

Volgens scheidend hoofdtrainer Marcel Kort (foto) valt zijn zwemmers niets te verwijten. "We hebben er alles aan gedaan, de passie was er, we hebben alles gegeven, maar uiteindelijk moet je tot de conclusie komen dat dit het was." Daarmee komt na drie seizoenen een einde aan het verblijf van DZK op het hoogste niveau van ons land. De club zal volgend seizoen in de A-klasse moeten proberen om gelijk weer terug te promoveren. De kampioen promoveert rechtstreeks en dat zal de doelstelling voor de Zeeuwse Kust moeten worden.

Nieuwe trainer

Wie er dan aan het roer zal staan als hoofdtrainer van de club is op dit moment nog niet bekend. Marcel Kort verwacht daarover snel meer duidelijkheid. "Het is aan het bestuur, maar het zal niet makkelijk zijn om een nieuwe trainer te vinden. Maar ik verwacht aan het eind van komende week witte rook."

