KNRM oefent in het redden van duikers

Zware apparatuur

Duiken is een populaire recreatiesport in Zeeland. Tijdens de oefening konden duikers ervaren hoe het is in een noodsituatie te verkeren en hoe ze daarbij de aandacht van de reddingsploegen moeten trekken. Duikers hebben een zware bepakking; voor de leden van de reddingsstations is het belangrijk om te weten hoe ze de duikers het beste boven water kunnen halen, en hoe ze met de zware apparatuur moeten omgaan.

Er deden drie reddingsstations mee, Veere, Hansweert en Neeltje Jans. "Omdat je met zoveel ploegen bent, kun je verschillende oefeningen doen en met elkaar doorspreken, dat is heel zinvol", zegt Olaf Tompot, coördinator preventie van de KNRM. Ook werd gebruikt gemaakt van een helikopter.