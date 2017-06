'In het begin is het wel schrikken'

De meeste jongeren denken hun auto goed onder controle te hebben, toch gebeuren er in Zeeland relatief veel eenzijdige auto-ongelukken met jonge bestuurders. Om de kans op ongelukken tot een minimum te beperken bieden het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en ZLM verzekeringen automobilisten tussen de 18 en 28 jaar tegen een gereduceerde vergoeding een cursus aan.



"We doen oefeningen op de gladde en stroeve baan die er voor zorgen dat mensen beter voorbereid zijn. Dan kunnen ze in een noodsituatie beter handelen", legt instructeur Angelo Vreeke van Trials uit. "Jongeren rijden vaak vlotter en hebben dan een langere remweg dan ze denken". De cursisten leren onder meer hoe ze moeten slippen en een noodstop kunnen maken.

Meer begrip

Om de cursisten te laten ervaren hoe een vrachtwagenchauffeur het verkeer beleeft, mogen ze ook zelf in een vrachtwagen rijden. "Ze krijgen zo meer begrip voor de chauffeur en gaan dan bijvoorbeeld meer rekening houden met de lange remweg van het grote voertuig", zegt Vreeke.

(foto: Omroep Zeeland)

De 18-jarige Joan Nijsse uit 's Gravenpolder doet mee omdat hij al twee ongelukken heeft meegemaakt. "Een keer ben ik de bocht uitgevlogen en de tweede keer moest ik uitwijken voor een motor," vertelt hij. Als hij toen had geweten wat hij vandaag heeft geleerd, had hij waarschijnlijk zijn beide auto's nog gehad. Over de training is hij dan ook vol lof.

Ik heb een geweldige dag gehad. Een super leuke ervaring." " Cursist Joan Nijsse

Dat geldt ook voor zijn leeftijdgenoot Anne-Louise de Muijck uit Middelburg. "In het begin schrik je wel even, maar het is echt een kick om die oefeningen te doen. En heel leerzaam, dat vooral."

Nuttig

Volgens de instructeur heeft de cursus zeker nut "De jongeren zijn zich in ieder geval bewuster van hun rijgedrag en daardoor gaan ze vaak minder hard rijden en minder schade maken," besluit hij. Bijkomend voordeel is bovendien vijfentwintig procent korting op een autoverzekering na het behalen van het certificaat.