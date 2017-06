Groot alarm voor auto die in de sloot was gereden

Bij Kamperland is vanochtend een auto in een sloot gegleden (foto: HV Zeeland)

De brandweer uit Kamperland stuurde een tankautospuit richting het autootje omdat onduidelijk was of de man zelf uit de auto kon komen. Eenmaal aangekomen bleek dat de brandweer en een duikteam niet nodig waren om de man uit zijn de auto te bevrijden.

Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel nagekeken, maar bleek niets te mankeren. Ook de auto had maar weinig schade opgelopen. Nadat het autootje uit de sloot was getakeld, kon de man zijn weg weer vervolgen.