Man rijdt in op publiek na ruzie

(foto: OZ)

Een groep vrienden zat in de nacht naar zondag om 02.00 uur op een terras aan het Kerkplein toen de verdachte het terras opliep en de pet van één van hen pakte. Na een woordenwisseling stapte de verdachte in een een auto en reed hij op de groep in. Ze konden op tijd wegspringen.

Muurtje

De bestuurder reed daarop achteruit tegen een muurtje en opnieuw naar de groep die inmiddels op de stoep stond. Daarna reed hij weg. De politie hield de man aan op het Marktplein in Biezelinge. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken.