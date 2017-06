Nuytinck deelt in malaise Nederlandse atletiekploeg

Steven Nuytinck lijkt teleurgesteld na zijn prestaties bij het EK (foto: Omroep Zeeland)

Nuytinck verving de geblesseerde Ignisious Gaisah en maakte zo zijn debuut op het EK voor landenteams. Maar daar zal hij niet met een prettig gevoel op terugkijken. In de finale van het verspringen was zijn verste sprong 7.31 meter. Dat is 22 centimeter minder ver dan toen hij begin dit jaar de nationale titel binnenhaalde.



Laatste

Met nog één dag te gaan staat de Nederlandse equipe op de laatste plaats in de tussenstand. Van de elf landen degraderen de laatste twee uit de Super League.

Tussenstand EK atletiek voor Landenteams