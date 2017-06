Zeeuwen protesteren mee tegen Belgische kerncentrales

Haarscheurtjes

Met de actie willen de demonstranten aandacht vragen voor het veiligheidsrisico van de twee Belgische centrales. Laatst zijn er bij een inspectie opnieuw 73 haarscheurtjes ontdekt in de reactorvaten van de centrale in Tihange. De reactor van Doel 3, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen is om diezelfde reden al een aantal keer stilgelegd.

Dat er maar vijftien Zeeuwse deelnemers meedoen aan de actie, vindt de organisatie aan de ene kant wel teleurstellend, "misschien komt het wel doordat dit over de grens speelt en het de mensen hier niet zo interesseert". Maar aan de andere kant denkt demonstrant Paul Weststrate uit Koudekerke dat het ook wel eens kan liggen aan de Zeeuwse volksaard: "We zijn hier rustig en wat meer gezagsgetrouw. We denken dat het allemaal wel goed komt."

Dat is volgens Weststrate wel een verkeerde gedachte: "Als we al een ongeluk hebben gehad in de Verenigde Staten in Harrisburg, in Rusland met Tjernobyl en in Japan. Dan is West-Europa ook een keer aan de beurt statistisch gezien."

Ik vind het wel een beetje schijnheilig dat ze zich nu zo op België richten. " Paul Weststrate, demonstrant

Weststrate maakt zich geen illusies dat met de protestactie van vandaag in een klap een einde komt aan kernenergie. Het is volgens hem vooral de bedoeling de druk op de politiek hoog te houden. Hij prijst dan ook de acties van minister Schultz-van Haegen van Verkeer en Waterstaat, die al een paar keer aan de bel heeft getrokken bij de Belgische autoriteiten vanwege de veiligheidssituatie bij de centrales.

Hij vindt de acties van de politiek ook wel een beetje apart: "Ik vind het wel een beetje schijnheilig dat ze zich nu zo op België richten, terwijl wij zo'n zelfde ding hebben staan. Ik zou zeggen; doe eerst je eigen huiswerk. Dan heb je een voorbeeld en dan sta je wat sterker met je argumenten naar een ander toe."